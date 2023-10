ATP Shanghai, dopo la pioggia torna l’azzurro: Sonego batte Tiafoe

SportFair

Dopo il brutto tempo torna il sereno sull’ATP di Shanghai e il cielo si colora di azzurro. Un colore che non può che premiare Lorenzo Sonego nella sfida, interrotta ieri a causa della pioggia, contro Frances Tiafoe, numero 13 al mondo.

Il tennista italiano, numero 59 del ranking maschile, ha avuto la meglio sull’americano in rimonta. Nella giornata di ieri, Tiafoe si era portato a casa il primo set per 6-2, lo stesso aveva fatto Sonego a punteggio invertito nel secondo set. Decisivo il terzo set andato in scena quest’oggi nel quale Sonego si è imposto 3-6.