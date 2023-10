ATP Shanghai, esordio ok per Sonego: Sekulic sconfitto in 2 set

SportFair

Inizia con il piede giusto l’avventura di Lorenzo Sonego sul cemento dell’ATP di Shanghai. Il tennista italiano, attualmente numero 59 del ranking maschile, ha sconfitto all’esordio Philip Sekulic, giovane tennista australiano giunto nel tabellone principale del torneo asiatico attraverso le qualificazioni.

Sekulic, talentino classe 2003, aveva recentemente messo in grande difficoltà Lorenzo Musetti a Pechino, portandolo al terzo set dopo 2 tie-break nei primi due. Molto più semplice la partita di Sonego che in 89 minuti si è portato a casa l’incontro in due set vinti con il punteggio di 3-6 / 2-6.