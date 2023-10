ATP Shanghai, Arnaldi si butta via: ko in rimonta contro Wolf

SportFair

Termina a un passo dagli ottavi di finale il cammino di Matteo Arnaldi nel main draw dell’ATP di Shanghai. Mastica amaro il giovane tennista azzurro sconfitto ai sedicesimi da Jeffrey John Wolf, americano che occupa la posizione numero 51 del ranking mondiale maschile.

Match subito in discesa per Arnaldi che aveva conquistato il primo set con un netto 6-2. Qualche difficoltà nel secondo periodo di gioco in cui l’americano ha difeso 6 palle break sul 3-3, mentre Arnaldi ne ha difese ‘solo’ 5 nel game successivo, subendo il 3-4 che ha aperto la strada al 3-6 che ha rimesso il match in parità. Decisivo il terzo set nel quale Arnaldi ha sventato 4 match point portando la sfida al tie-break vinto dall’americano 4-7.