ATP Shanghai, Arnaldi al secondo turno: fuori Napolitano

Dopo il successo di Sonego su Sekulic, per gli altri due italiani impegnati nel primo turno dell’ATP di Shanghai arrivano una vittoria e una sconfitta. A sorridere è Matteo Arnaldi, numero 42 al mondo, in grado di superare in rimonta l’australiano Alexey Popyrin (43 ATP): sotto di un set perso 6-4, il tennista azzurro ha ribaltato il match imponendosi con il risultato di 3-6 / 4-6.

Niente da fare per Stefano Napolitano. Il tennista italiano è stato sconfitto in 2 set dal kazako Beibit Zhukayev, numero 302 al mondo, capace di imporsi in due set vinti con il punteggio di 7-5 / 7-5-