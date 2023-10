ATP Shanghai, follia Polmans: pallata all’arbitro, squalifica immediata | VIDEO

Incredibile episodio accaduto durante la sfida tra Marc Polmans e Stefano Napolitano a Shanghai. Il match si è concluso con la vittoria a tavolino per il tennista italiano che si trovava sotto di un set e a un passo dall’eliminazione. Il motivo è a dir poco clamoroso.

Polmans, fallito il match point, ha avuto un attacco di rabbia che lo ha portato a scagliare via una pallina capitatagli a tiro. La sfera è finita, con violenza, in faccia al giudice di sedia che, di tutta risposta, lo ha squalificato immediatamente. Successivamente, il ragazzo si è scusato con l’arbitro dell’incontro, come si apprende dai social.

🚨 DISQUALIFICATION 🚨

Marc Polmans missed a volley on match point at 7-6(3), 6-6 (6-5) and then accidentally hit the umpire.

Stefano Napolitano advances to the main draw in Shanghai as a result.pic.twitter.com/9izXBA1BOl

