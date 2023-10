Sinner da impazzire! Medvedev si deve inchinare al nuovo vincitore dell’ATP di Pechino

SportFair

Jannik Sinner completa l’opera. Dopo aver battuto per la quarta volta in carriera Carlos Alcaraz, ex numero 1 al mondo e attuale numero 2 del ranking, erede designato di Rafael Nadal all’apice del tennis spagnolo, il giovane tennista di San Candido si è tolto la soddisfazione di vincere la finale dell’ATP 500 di Pechino battendo anche Danil Medvedev.

Un match molto combattuto quello andato in scena nel pomeriggio odierno nel quale sono serviti 123 minuti, distribuiti in due set che hanno superato l’ora di gioco, conclusi con due duri tie-break andati al tennista azzurro con il punteggio di 7-6 (7-2) / 7-6 (7-2).

Un trionfo quello di Sinner che ha battuto il miglior giocatore della stagione sul veloce, quel Danil Medvedev che in carriera lo aveva sconfitto 6 volte in altrettanti incontri. Sinner ha chiuso l’82% di punti con le prime di servizio e il 71% con le seconde, ha firmato 3 ace e ha ‘snaturato’ il suo tennis, venendo avanti quando necessario (spesso servendo a destra) come Djokovic agli US Open. Una vittoria straordinaria per il nuovo numero 4 al mondo.