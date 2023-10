ATP Pechino, Sinner ai quarti: spazzato via Nishioka

SportFair

Dopo la sconfitta di Musetti contro Alcaraz, tocca a Jannik Sinner portare in alto il tricolore italiano all’ATP di Pechino. E il tennista di San Candido ci riesce alla grande. Sinner, numero 7 al mondo e 6ª testa di serie del torneo cinese, si è imposto con semplicità sul giapponese Yoshihito Nishioka, numero 38 del ranking ATP.

Servono 1 ora e 7 minuti a Sinner per avere la meglio sul rivale. L’incontro è terminato in due set: il primo è stato vinto per 2-6 dal tennista azzurro che nel secondo ha chiuso con un rotondo bagel con il punteggio di 0-6.