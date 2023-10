ATP Pechino, vittoria da fenomeno! Sinner batte Alcaraz e vola in finale

SportFair

Il talento di Jannik Sinner non si scopre di certo oggi, ma la vittoria ottenuta nella semifinale dell’ATP di Pechino contro Carlos Alcaraz, numero 2 al mondo e prima testa di serie del seeding del torneo, serve a consolidare il talento dell’azzurro. Una vittoria da fenomeno.

Sinner, numero 7 al mondo, stacca il pass per la finale del torneo asiatico contro Mevdeved e ritocca al rialzo il suo ranking che da lunedì lo vedrà salire in 4ª posizione: miglior ranking italiano dell’era Open, eguagliato Panatta. Vittoria importantissima per il tennista di San Candido che viene fuori da un primo set lungo 73 minuti, chiuso al tie-break per 4-7 dopo aver inseguito fin dal break subito al primo game dell’incontro. Nel secondo set arriva un perentorio 1-6 che non lascia diritto di replica.