ATP Pechino, oggi la finalissima Sinner-Medvedev: orario e dove vederla in tv

Gli appassionati di tennis sono pronti per una giornata da favola! Jannik Sinner, dopo aver battuto ieri Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo ATP di Pechino, torna in campo oggi per la lotta per il titolo.

Il tennista altoatesino, proiettato al numero 4 al mondo, sfiderà oggi Daniil Medvedev. Il russo è riuscito sempre a battere Sinner nei 6 precedenti, ma il tennista italiano è motivato ad ottenere la sua prima vittoria contro di lui.

Orario della finale e dove vederla in tv

Jannik Sinner, che durante la sua partecipazione al torneo ATP di Pechino ha avuto qualche fastidio di salute, scenderà in campo oggi per il titolo. L’altoatesino sfiderà Medvedev alle 13.30.

La sfida sarà visibile in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre).