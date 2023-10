ATP Pechino, oggi Alcaraz-Sinner: l’orario del match e dove vederlo in tv

SportFair

Giornata importante per il tennis italiano. Jannik Sinner scende nuovamente in campo oggi al torneo ATP di Pechino. Dopo aver sconfitto Dimitrov in un match faticoso, durante il quale ha anche rimesso, il tennista altoatesino si gioca un posto in finale contro Alcaraz.

Non è la prima volta che i due giovanissimi si sfidano: i precedenti sono 6 e la sfida è in parità, con tre incontri vinti a testa.

Quando si gioca Alcaraz-Sinner

Le semifinali del torneo ATP di Pechino andranno in scena oggi. Alle 12.00 italiane sarà il turno di Zverev-Medvedev, mentre la sfida tra Alcaraz e Sinner si giocherà alle 13.30.

Dove vedere Alcaraz-Sinner in tv

La semifinale tra Alcaraz e Sinner del torneo ATP di Pechino sarà trasmessa live su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming a pagamento su Supertennix e Tennis Tv.