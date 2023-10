ATP Parigi-Bercy, Sinner si cancella dal doppio contro Djokovic: cos’è successo?

SportFair

Slitta il debutto di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Parigi Bercy. Il tennista altoatesino avrebbe dovuto esordire quest’oggi in doppio, in coppia con Stan Wawrinka, contro il duo formato da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic, ma si è cancellato dal tabellone.

Per Sinner sarebbe stato un test importante in vista della Coppa Davis visto che potrebbe essere chiamato a giocare anche il doppio. Il motivo ufficiale del forfait non è stato reso noto, ma è ragionevole pensare che Stan Wawrinka, avendo concluso la sfida in singolare contro Dominic Thiem (perdendo) alle 02:22 di notte, non sia stato in grado di giocare.

Sinner debutterà, dunque, in singolare nella giornata di domani contro il vincente della sfida fra J.J. Wolf e Mackenzie McDonald.