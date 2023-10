ATP Parigi-Bercy, Arnaldi non ci sarà: forfait improvviso dell’azzurro

SportFair

Nel Masters 1000 di Parigi-Bercy ci sarà un italiano in meno. Matteo Arnaldi ha deciso di cancellarsi dal prestigioso torneo francese che si terrà dal 30 ottobre al 5 novembre sui campi in cemento indoor della capitale. Le motivazioni dietro la scelta del tennista non sono ancora state rese note.

Arnaldi è reduce dall’eliminazione subita agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna per mano di Andrey Rublev, ha raggiunto il suo best ranking occupando il 41° slot della classifica ATP con 1037 punti all’attivo. Arnaldi avrebbe esordito contro Stan Wawrinka e, in caso di passaggio del turno, avrebbe affrontato Holger Rune, numero 7 al mondo, un inizio piuttosto complicato.