Formula 1, l’appello di Verstappen a John Elkann: “spero mi chiami per…”

Nel weekend torna in scena la Formula 1. I piloti si sfideranno sul circuito di Austin, dove si correrà il GP degli Stati Uniti, col format Sprint.

Max Verstappen ha vinto il suo terzo titolo iridato, ma in pista continuerà a dare il massimo per conquistare nuovi record e finire in bellezza la stagione. In attesa di scendere in pista, però, l’olandese pensa alla sua collezione automobilistica e lancia un appello a John Elkann.

“Nel mio garage vorrei tutte le monoposto Red Bull con le quali ho vinto il titolo. E in più vorrei la Ferrari F2004 di Schumacher, una vettura incredibile. Però, non saprei come acquistarla. Faccio un appello a John Elkann: spero che legga questa intervista e magari mi chiami”, ha dichiarato a Sport Week Verstappen.

Si tratta della vettura con la quale Schumacher vinse il suo settimo titolo Mondiale, il quinto consecutivo, nel 2004, quando Verstappen aveva 7 anni ed era alle prime armi nei kart.