Andrea Kimi Antonelli, ufficiale il salto in Formula 2 da predestinato

SportFair

Dopo aver vinto nel campionato di Formula Regional, Andrea Kimi Antonelli è pronto a fare il grande salto. Dopo settimane di voci, adesso è ufficiale il passaggio del giovane talento bolognese in Formula 2 per la stagione 2024. Saltato il naturale step della Formula 3, il pilota italiano pupillo di Toto Wolff che gli ha fatto firmare un contratto decennale dopo l’ingresso nell’Academy Mercedes (nel 2018 a 12 anni), si confronterà subito con il livello che precede la Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli siederà su una monoposto della Prema Racing, la scuderia vicentina con la quale ha già fatto incetta di successi nelle giovanili, ha dominato in F4 nel 2022 e ha appena vinto la serie Regional.

L’emozione di Antonelli

“Sono molto contento – afferma Antonelli nel comunicato Prema che ufficializza il salto in F2 – per questa opportunità. Il salto dalla Formula Regional sarà enorme e sono consapevole del grande livello di sfida che mi aspetta, visto che il livello in Formula 2 è molto alto. Ci sarà una macchina nuova per tutti, ma comunque sarà complicato e non voglio alzare il livello delle aspettative. Cercherò invece di imparare quanto più possibile nei test, in modo da farmi trovare pronto alla prima gara. E poi anche di divertirmi e fare un buon lavoro. Sono felice di poter continuare con Prema, il team con cui ho iniziato la mia carriera in monoposto che è ormai la mia seconda famiglia. Adoro lavorare con loro“.

“Siamo felici – aggiunge il team principal Prema, René Rosin – di accogliere Kimi nel nostro team di Formula 2. È stato con noi sin dall’inizio e quindi lo conosciamo bene e siamo anche particolarmente orgogliosi di quello che è riuscito a fare nei suoi primi due anni in monoposto. È un talento naturale e un grande uomo squadra, non vediamo l’ora di vedere cosa ci porterà il 2024“.