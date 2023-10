Superbike, back to back iridato: Alvaro Bautista è Campione del Mondo

SportFair

In attesa di poter festeggiare il back to back in MotoGP con Pecco Bagnaia, impegnato in una serrata lotta con Jorge Martin nel finale di stagione, la Ducati può festeggiare il trionfo bis in Superbike. Alvaro Bautista si è laureato, infatti, Campione del Mondo, difendendo il titolo conquistato la scorsa stagione.

Il pilota spagnolo ha chiuso al primo posto la Gara-1 di Jerez ottenendo la certezza matematica del trionfo. In 12 round, Alvaro Bautista ha collezionato 25 successi in 34 gare, tre secondi ed un terzo posto. Sul podio in Andalusia anche Razgatlioglu 2° e Locatelli 3°.