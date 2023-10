Alisha Lehmann, la proposta indecente: il prezzo per una notte con lei | FOTO

SportFair

Alisha Lehmann è una delle calciatrici più famose al mondo e universalmente riconosciuta come una fra le più belle. Colleghi e colleghe hanno spesso perso la testa per lei come testimoniano le relazioni con Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa e Ramona Bachmann, compagna di squadra in Nazionale.

E c’è chi è arrivato a farle anche una proposta davvero particolare. Intervistata al podcast “Dir Tea Talk”, condotto dall’artista tedesca Shirin David, Alisha Lehmann ha raccontato che un uomo “di fama internazionale” le ha proposto dei soldi per una notte di passione insieme.

La proposta indecente

“Ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha inviato un messaggio alla guardia del corpo che mi proteggeva. – ha raccontato la calciatrice – I messaggi provenivano da una persona che conoscevo abbastanza bene e per di più lo conoscevo perché ci eravamo già incontrati a un evento. Il messaggio diceva: ‘Pagherò Alisha 100.000 franchi svizzeri per passare una notte con lei’“. La risposta: “solo 100.000? Non è possibile“.

La persona in questione ha continuato a insistere nonostante il rifiuto. “La cosa più forte è che ho ancora i suoi messaggi sul mio telefono. È un po’ stupido. Se è un calciatore? Non posso rivelare il suo nome, ma è una persona molto conosciuta a livello internazionale“, ha concluso la calciatrice.