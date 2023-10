Allo stadio la poliziotta più sexy di sempre: Alexa Narvaez distrae i tifosi | FOTO e VIDEO

SportFair

Tifosi… distratti! Allo stadio, in Colombia, c’è un’interessante distrazione per gli appassionati di calcio che si recano allo stadio per le partite dell’America de cali.

A distogliere l’attenzione è una poliziotta sexy: Alexa Narvaez in servizio allo stadio durante le partite è finita al centro dell’attenzione per la sua sensualità e bellezza.

Alexa è recentemente è diventata virale mentre festeggiava un gol a bordo campo con indosso la sua uniforme. La ragazza, anche influencer sui social, con oltre un milione di followers, pubblica spesso video che la ritraggono in servizio allo stadio.

Alexa è una poliziotta a tempo pieno ma ama anche mostrarsi in abiti sexy, sui social, mostrando le sue curve.

Le reazioni dei fan

Alexa è amatissima dai suoi fan, che la acclamano ogni giorno. “Ogni volta che vado allo stadio, aspetto di vederla“, scrivono alcuni sui social. “Arrestatemi”, ha commentato ironicamente qualche altro. “Il migliore in campo“, ha aggiunto un altro fan.

