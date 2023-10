Aldo Serena, il tifoso della Roma e un portafoglio: disavventura a lieto fine 

SportFair

Una disavventura conclusasi con un insperato lieto fine. È quanto accaduto ad Aldo Serena, aiutato da un tifoso della Roma di buon cuore. L’ex calciatore di Juventus, Inter e Milan, oggi apprezzato commentatore sportivo, aveva perso il proprio portafoglio con soldi e documenti al suo interno.

Fortunatamente per lui, un tifoso della Roma lo ha ritrovato e lo ha consegnato al legittimo proprietario. La storia è stata raccontata dallo stesso Aldo Serena sul suo profilo X: “avevo perso il portafoglio con tutti i documenti 15 giorni fa. Dopo ore, ero dai carabinieri ed è arrivata la telefonata di mia moglie. C’è un ciclista tifoso della Roma con il tuo portafoglio. Non voleva la ricompensa ma gliel’ho imposta. Ora sto lavorando per un regalo“.