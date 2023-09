SportFair

Martina Trevisan avanza al torneo ATP di Guadalajara, in corso sui campi in cemento della città messicana. La tennista italiana, numero 54 al mondo ha superato la top-10 Jabeur in tre set. La sfida di oggi è terminata dopo 3 ore e 3 minuti di gioco col punteggio di 6-7, 7-5, 6-3.

Splendida la rimonta dell’azzurra, che ha superato la numero 7 al mondo, staccando il pass per i quarti di finale del torneo messicano. Nel prossimo turno Trevisan sfiderà Dolehide.