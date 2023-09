WTA Guadalajara, i risultati: Giorgi non sbaglia, Trevisan vince il derby contro Paolini

SportFair

Inizia lo spettacolo del WTA Guadalajara, in Messico. Giornata importante per i colori italiani e il torneo di tennis si preannuncia pieno di soddisfazioni. Nel primo match successo di Camila Giorgi, in grado di imporsi contro Mayar Sherif. L’egiziana si è dimostrata molto insidiosa e la vittoria dell’azzurra non è stata scontata, 0-2 il risultato finale (5-7, 3-6). Ai 16esimi sfida alla spagnola Cristina Bucsa.

Spettacolo nel derby italiano e, oggi, Martina Trevisan si è dimostrata nettamente superiore di Jasmine Paolini come conferma il risultato di 2-0 (7-5, 6-2). Trevisan vola agli ottavi e dovrà vedersela contro la vincente tra Jabeur e Parks.