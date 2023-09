WTA Guadalajara – Martina, che peccato! Trevisan eliminata ai quarti

SportFair

Niente da fare per Martina Trevisan al torneo WTA di Guadalajara. Dopo la splendida vittoria di ieri contro la numero 7 al mondo Jabeur in rimonta, la tennista azzurra non è riuscita a ripetersi oggi.

La toscana, 54ª del ranking WTA, ha ceduto alla statunitense Dolehide, 111 al mondo, che ha trionfato in rimonta. Il match è terminato dopo due ore e 49 minuti di gioco col punteggio di 3-6, 7-6, 6-3. La statunitense ha approfittato di una serie di errori di Trevisan, che non ha saputo sfruttare quattro palle match: Dolehide stacca dunque il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in cemento della città messicana, dove la attende la connazionale Kenin.