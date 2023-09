WTA Guadalajara: Camila Giorgi devastante contro Cristina Bucsa

SportFair

Finalmente la vera Camila Giorgi. Continua il programma al WTA Guadalajara e la tennista azzurra continua a fare la voce grossa. E’ andata in scena la sfida dei 16esimi di finale contro Cristina Bucsa, numero 87 WTA e la partita non è stata mai in discussione.

L’italiana è stata in grado di imporsi in poco più di un’ora con il netto punteggio di 2-0 (6-1, 6-2). Il rendimento della numero 56 Wta è stato molto deludente negli ultimi mesi ed è fondamentale un cambio di passo. Dovrà continuare su questa strada, a partire dalla sfida degli ottavi di finale contro la vincente tra Hunter e Sakkari.