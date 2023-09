Da “Wikipedia” alla “gara di merda”: Verstappen zittisce Wolff, la frase è umiliante

SportFair

Max Verstappen è l’assoluto dominatore del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Red Bull, con il successo a Monza nell’ultima gara in calendario, ha superato i 9 successi consecutivi di Sebastian Vettel del 2013. Un record pazzesco, che certifica il talento dominante di “Super Max”, ma che qualcuno ha voluto sminuire.

Secondo Toto Wolff, Team Principal della Mercedes: “queste statistiche sono per Wikipedia e nessuno le legge“. Una frase detta, forse, con un pizzico di frustrazione visto che a Monza la Mercedes aveva raccolto soltanto una quinta posizione con Russell e una sesta con Hamilton.

La risposta di Verstappen

La risposta di Verstappen non si è fatta attendere ed è stata piuttosto dura, una di quelle che non concede repliche. “Non sono deluso da quanto ha detto. Hanno fatto una gara di merda, quindi probabilmente era ancora arrabbiato per la loro prestazione. A volte sembra quasi che sia un dipendente della nostra squadra. Ma no, per fortuna non lo è“, ha dichiarato il Campione del Mondo in carica.

“Penso che sia importante concentrarsi sulla propria squadra. È quello che facciamo anche noi. E’ quello che abbiamo fatto anche in passato quando eravamo dietro di loro e quando loro dominavano. E credo che si debba essere in grado di apprezzare quando una squadra sta facendo davvero bene, cosa che credo abbiamo fatto in passato perché ha funzionato anche come una sorta di ispirazione. Vedere qualcuno che dominava così tanto è stato davvero impressionante in quel momento. E sapevamo che dovevamo lavorare di più, cercare di essere migliori e di arrivare a quel livello. E ora che siamo lì, siamo molto felici di esserci e ci godiamo il momento. E onestamente, non posso dire altro“, ha concluso Verstappen.