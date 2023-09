Wanda Nara allo specchio: il VIDEO non lascia spazio all’immaginazione

SportFair

Wanda Nara è sempre più attiva sui social e continua a pubblicare Storie sul profilo Instagram in grado di infiammare i quasi 17 milioni di follower. Negli ultimi mesi il nome della showgirl argentina è circolato tanto sui giornali anche per le vicende personali.

Dopo il ‘tira e molla’ con l’attaccante Mauro Icardi, adesso la coppia sembra più vicina che mai come confermano le Storie e le foto pubblicate sul web. In più a tenere banco è stata la malattia tra annunci e polemiche che non si sono risparmiate.

Nel frattempo Wanda Nara continua a scatenarsi e l’ultima Storia è diventata virale. L’argentina si è filmata dallo specchio e il video lascia poco spazio all’immaginazione.