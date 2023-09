Ryder Cup 2023, belle e sensuali: le Wags del golf incantano Roma | FOTO

SportFair

E’ tutto pronto a Roma per l’edizione 2023 della Ryder Cup, uno degli eventi di golf più importanti della stagione. I migliori golfisti provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa si sfideranno al Marco Simone Golf & Country Club della Capitale italiana.

Si preannuncia una bagarre intrigante con i capitani Luke Donald e Zach Johnson che cercheranno di portare la loro squadra alla vittoria. Uno spettacolo unico dentro e fuori dal campo, dove a supportare gli atleti ci saranno le loro compagne.

Le Wags della Ryder Cup stanno già incantando Roma, con le loro passeggiate da turiste e la sfilata di ieri a Piazza di Spagna. Dalle atlete alle ex miss, ce n’è di tutti i tipi.

Le Wags della Ryder Cup

Jena Sims

La bellissima attrice americana Jena Sims, di 34 anni, ha sposato Koepka nel 2022. Jena ha partecipato al concorso di bellezza Miss Teen USA nel 2007, diventando poi un’attrice e una modella. Ha recitato in Attack of the 50 foot Cheerleader, una commedia horror girata nel 2012. Ha preso parte anche ad altri film e serie Tv, come Dexter e One Tree Hill. Bellissima e sensuale, Jena quest’anno ha sfilato anche col pancione.

Nikki Guidish

La splendida Nikki è fidanzata con Patrick Cantlay. Ex modella, ora è dottoressa in farmacia. Nikki ha gareggiato anche nel mondo del bodybuilding.

Kelly Cahill

Il vincitore del Masters 2023 Jon Rahm è sposato con la sua splendida fidanzata del college, Kelley. La coppia si è incontrata all’Arizona State University, dove hanno vissuto insieme per due anni prima di diventare finalmente una coppia. Rahm ha sposato Cahill nella città spagnola di Bilbao alla fine del 2019.

Erica Stoll

Rory McIlroy, dopo la storia con Carolina Wozniacki, ha ritrovato l’amore conErica Stoll, che ha sposato nel 2017 con una cerimonia in Irlanda del Nord. Erica stava lavorando per la PGA quando Rory la incontrò come manager delle Championship Volunteer Operations per la PGA of America nel 2011. Il loro primo vero incontro, nel 2012, è fu davvero buffo: McIlroy stava per rovinare il miracolo della Ryder Cup a Medinah dormendo troppo, quando Erica, impiegata della PGA, venne in suo soccorso prima che la polizia lo portasse d’urgenza al campo quella mattina di settembre.

Katherine Gaal

La bellezza bionda Katherine è stata vista fare il tifo per Matt Fitzpatrick all’Open di luglio. Ex seconda classificata a Miss Jersey nel 2014, la coppia ha ufficializzato la storia d’amore a gennaio con un post sui social media. I due hanno partecipato insieme a diversi tornei di golf quest’anno, incluso l’RBC Heritage, vinto da Fitzpatrick.

Allison Stokke

La bellezza californiana Allsson, di 34 anni, ha sposato Rickie Fowler nel 2019. La bruna è una saltatrice con l’asta diventata famosa dopo che le foto di lei che gareggiava nel 2007, all’età di 17 anni, sono diventate virali.

Le foto hanno attirato l’attenzione del blog sportivo “With Leather”, che ha un pubblico prevalentemente maschile, e da lì le immagini hanno fatto il giro del mondo, con commenti del Washington Post, Los Angeles Times, Der Spiegel e persino della BBC. L’atleta californiana non ha apprezzato, poichè la sua bellezza, messa in evidenza dal blog sportivo, ha preso il sopravvento sulle sue abilità sportive.

Stokke ha mancato di poco la qualificazione per la squadra statunitense alle Olimpiadi di Londra 2012.

Lacey Homa

La bellezza americana Lacey è una regina di TikTok. Incredibilmente, ha accumulato quasi 450.000 mi piace per i suoi contenuti, che seguono il suo stile di vita. La 32enne è anche un agente immobiliare e perito immobiliare con licenza. Max Homa e Lacey si sono sposati nel 2019 e l’anno scorso hanno dato il benvenuto al figlio Cam.

Katherine Morikawa

L’anno scorso, Collin Morikawa ha sposato la fidanzata di lunga data Katherine Zhu. La coppia è fidanzata dal 2021 e i due hanno deciso di sposarsi con una sontuosa cerimonia con il loro cane Koa al loro fianco.

Zhu ha trascorso quattro anni giocando alla Pepperdine University, ottenendo numerosi riconoscimenti WGCA All-American. Ed è stato proprio durante il golf universitario che i due si sono incontrati. La coppia di golfisti ha iniziato a frequentarsi nell’aprile 2017. Zhu ha accumulato 74.000 follower su Instagram, deliziando i suoi fan con splendide foto di bikini e il suo stile di vita invidiabile.