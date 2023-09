Vingegaard imperiale sul Tourmalet: la Jumbo-Visma domina la Vuelta di Spagna

SportFair

Una delle tappe più attese della Vuelta 2023 regala colpi di scena e tante emozioni. Emozioni a tinte giallo-nere. La Jumbo-Visma era la squadra più attesa della frazione Formigal Huesca la Magia-Col di Tourmalet e non ha deluso le attese. In salita la formazione dei ‘calabroni’ ha fatto la differenza con le sue tre punte.

Vingegaard è scattato sulle dure pendenze del Tourmalet, a -8 km dall’arrivo, staccando il gruppetto di testa in cui figuravano i compagni Kuss (maglia rossa) e Roglic, ma anche ciclisti del calibro di Ayuso, Soler, Mas, Landa e la sorpresa Uijtedbroecks. Successo in solitaria per il ‘Re Pescatore’ che ha dimostrato di avere un passo diverso da tutti gli altri. In seconda posizione Sepp Kuss, terzo Primoz Roglic. Dominio giallo-nero. Sono 58 vittorie stagionali per la Jumbo-Visma, 14 per Vingegaard. Tappa devastante per Remco Evenepoel che si sgretola sul Col d’Aubisque e abbandona qualsiasi velleità di classifica generale.

Classifica generale

Sepp Kuss 46H 42′ 54” Primoz Roglic + 1’37” Jonas Vingegaard + 1’44” Juan Ayuso + 2’37” Enric Mas + 3’06” Marc Soler + 3’10” Mikel Landa + 4’12” Aleksandr Vlasov + 5’02” Cian Uijtdebroeks + 5’30” Joao Almeida + 8’39”