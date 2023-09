Vuelta di Spagna, oltre le accuse e per Van Hooydonck: Vingegaard vince a Bejes

SportFair

La terza settimana della Vuelta di Spagna rischia di colorarsi ancora di giallo-nero. La Jumbo-Visma vuole monopolizzare il Grande Giro iberico con le sue tre punte che in salita lasciano davvero le briciole agli avversari. Sullo strappo di Bejes, nella 16ª tappa, ha fatto la differenza Jonas Vingegaard confermandosi il miglior scalatore del momento.

Il ciclista danese ha staccato di 43” secondi Fisher-Black e di 49” Wout Poels, andandosi a prendere il successo in solitaria. Vittoria dedicata a Nathan Van Hooydonck, compagno di squadra che sta lottando fra la vita e la morte a causa di un brutto incidente.

Per la Jumbo Visma è la vittoria numero 60 in stagione. In top 10 anche Roglic (8°) e Kuss (10°) che conserva la maglia rossa ma vede il suo vantaggio su Vingegaard assottigliarsi a 29 secondi. I ‘calabroni’ battaglieranno fino alla fine per la Maglia Rossa, la Vuelta è già giallonera nonostante le accuse e le malelingue.

Classifica generale Vuelta di Spagna

Kuss 57H 18′ 10” Vingegaard +29” Roglic +1’33” Ayuso +2’33” Mas +3’02” Soler +3’28” Landa +4’12” Vlasov +4’58” Uijtebroeks +5’38” Almeida +8’43”