Vuelta di Spagna, Soupe spiazza tutti a Oliva: volata contro ogni pronostico

Nuovo arrivo in volata alla Vuelta di Spagna, ma questa volta, nella 7ª tappa odierna da Utiel a Oliva, non ha vinto Kaden Groves. Ed è già una notizia, visti i 3 successi in tre arrivi per ruote veloci in terra iberica. La seconda notizia di giornata riguarda proprio il vincitore della tappa odierna, Geoffrey Soupe, non proprio uno dei favoriti e nemmeno degli outsider.

Eppure, il ciclista francese della TotalEnergies si è trovato in buona posizione nei metri finali e, complice qualche indecisione dei big, ha piazzato la zampata vincente riuscendo a resistere all’assalto di Aular che arrivava a grande velocità alle sue spalle. Completa il podio Theuns.