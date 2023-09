Vuelta di Spagna, Roglic doma l’Angliru: triumvirato Jumbo-Visma

SportFair

La tappa più attesa della Vuelta di Spagna 2023 non ha deluso le aspettative. Grande protagonista l’Angliru, una delle salite più dure d’Europa, con i ciclisti avvolti da una nebbia spettrale durante la salita: 9.8% di pendenza media e punta massima del 23.5%. I primi 5 km ‘pedalabili’, gli ultimi 7 sempre in doppia cifra: tra il 9° e il 10° km la pendenza media tocca addirittura il 18%.

I protagonisti sono sempre loro. La Jumbo-Visma fa letteralmente un altro sport e porta, nuovamente, tre uomini sul podio anche in una tappa così dura. Roglic e Vingegaard scappano sulle pendenze dell’Angliru: il primo si prende la vittoria, il secondo accorcia in classifica generale a -8” da Sepp Kuss, terzo al traguardo, ancora in Maglia Rossa nel giorno del suo 29° compleanno.

Classifica generale Vuelta di Spagna

Kuss 60H 34′ 21” Vingegaard +8 Roglic +1’08” Ayuso +4′ Landa +4’16” Mas +4’30” Uijtdebroeks +6’43” Vlasov+7’38” Almeida +9’26” Buitrago 11’26”