Vuelta di Spagna, tappa oggi Olvega-Zaragoza: percorso e favoriti

Metà della Vuelta di Spagna 2023 è già in archivio. Andrà in scena oggi, infatti, la tappa numero 12 dell’attuale edizione, con partenza da Olvega e arrivo a Zaragoza. Una frazione tranquilla in ottica classifica generale, dedicata ai velocisti. Scopriamo percorso e favoriti.

Il percorso

I ciclisti dovranno percorrere 150.6 km nei quali sono assenti i GPM. Primi 25 km tutti in discesa, poi un piccolo risciacquo e tanta pianura. La parte più insidiosa arriva dopo circa 100 km con una salita di 2.8 km al 3.7% di pendenza media, nulla di complicato. Al traguardo si arriverà in discesa.

I favoriti

Frazione dedicata ai velocisti con Kaden Groves tra i principali favoriti. Juan Sebastian Molano e Filippo Ganna, che ha già dimostrato di voler partecipare agli sprint finali, fra gli outsider di giornata.