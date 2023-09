Vuelta di Spagna, Denia-Xorrett de Catì Costa Blanca Interior: percorso e favoriti

SportFair

Si avvia verso la conclusione la prima settimana della Vuelta di Spagna 2023. Quest’oggi l’8ª tappa con partenza da Denia e arrivo a Xorret de Catì Costa Blanca Interior. Tanti i GPM presenti in una tappa piuttosto dura, scoprima percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Il percorso conta 165 km, 5 GPM e 3500 metri di dislivello complessivo. Si comincia con un tratto pianeggiante che porta alle salite. Prima l’Alto del Vall d’Ebo (7.9 km al 5.7%), seconda categoria. Poi Puerto de Tollos (4.2 km al 5.6% con punte al 15%). Dopo Puerto de Benifallim (9 km al 5.2%) una lunga discesa per poi tornare a saire sul Porto de Carrasqueta (quasi 11 km al 4.6%). Un saliscendi porta alla salita decisiva di Xorret de Catì (3.9 km all’11.4% con punte al 22%). Si scollina a 3 km dall’arrivo per poi andare verso il traguardo in discesa.

I favoriti

Percorso che chiama i big all’azione. La Jumbo-Visma schiera le tre punte: Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Sepp Kuss possono fare la differenza in salita. Occhio a Juan Ayuso e Remco Evenepoel.