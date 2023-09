Vuelta di Spagna, Rui Costa vince la 15ª tappa e Evenepoel rosicchia secondi in classifica generale

SportFair

Il portoghese Rui Costa si è aggiudicato la 15ª tappa della Vuelta di Spagna, la Pamplona-Lekunberri di 159 km. Il 36enne dell’Intermarché è riuscito ad avere la meglio in volata di Lennard Kamna della Bora Hansgrohe e Santiago Buitrago della Bahrain Victorious.

Ottimo quarto porto per il belga della Soudal Quick Step, Remco Evenepoel, che rosicchia altri secondi nella classifica generale. Per quanto riguarda il gruppo della maglia Rossa tutto facile per il leader Sepp Kuss, in testa con un vantaggio importante prima dell’ultima settimana.

Ordine 15ª tappa

Rui Costa (ICW/POR) 3h30’56” Lennard Kamna (GER/BOH) s.t. Santiago Buitrago (COL/TBV) s.t. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) +2″ Andrea Kron (DAN/LTD) +2″ Einer Rubio (COL/MOV) +2″ Cristian Rodriguez (SPA/ARK) +2″ Christopher Hamilton (AUS/DSM) +2″ Nico Denz (GER/BOH) +36″ Jimmy Janssens (BEL/ADC) +1’07”

La classifica generale

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 54h38’42” Primoz Roglic (Jumbo Visma) +1’37” Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) +1’44” Juan Ayuso (UAE Emirates) +2’37” Enric Mas (Movistar) +3’06” Marc Soler (UAE Emirates) +3’10″ Mikel Landa (Bahrain Victorious) +4’12” Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) +5’02” Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) +5’30” Joao Almeida (UAE Emirates)+8’39”