Vuelta di Spagna: Remco Evenepoel scoppia in lacrime all’arrivo | VIDEO

La 14ª tappa della Vuelta di Spagna ha regalato la grande reazione di Remco Evenepoel, in grado di imporsi e riscattare la brutta prova di ieri (era arrivato con un ritardo di 27 minuti). Grandissima prestazione del belga nella tappa con partenza da Sauveterre-de-Bearn e arrivo a Larra-Belagua dopo 156.5 km di montagna.

Oggi ha dimostrato al mondo tutte le grandissime qualità da campione e l’emozione finale non è passata inosservata. Il 23enne non è riuscito a nascondere l’emozione e all’arrivo è scoppiato in lacrime.

“Ieri è stata una giornata davvero difficile, e anche alla sera non sono stato bene. Non sono riuscito a dormire molto, ho passato una notte davvero brutta, con tanti pensieri negativi in testa. Oggi mi sono svegliato e mi sono detto: ‘vai e basta’. Posso essere molto orgoglioso di questa reazione dopo ieri”, le parole a caldo del belga.