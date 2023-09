Vuelta di Spagna, Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet: percorso e favoriti

SportFair

Arriva una delle tappe più attese della Vuelta di Spagna 2023. La frazione numero 13 parte da Formigal Huesca la Magia e arriva sul mitico Col di Tourmalet. Scopriamo insieme il percorso e i favoriti di giornata.

Il percorso

Frazione breve ma intensa con 134.7 km molto duri. Si parte in salita scalando Puerto de Portalet (4.4 km al 5.4% di pendenza media), ascesa che può già scremare il gruppo. Si sconfina in Francia, poi si va giù in picchiata. I ciclisti scaleranno, successivamente, la storia vetta pirenaica del Col d’Aubisque (16.5 km al 7.1% di pendenza media con pico al 13%).

Toccherà poi al Col de Spandelles: 10.3 km all’8.3%. Nuovamente in discesa, per arrivare all’ascesa finale, il celebre Col du Tourmalet: 18.8 km al 7.4% di pendenza media.

I favoriti

La Jumbo-Visma è chiamata ad agire e a farlo in maniera netta. Va solo capito chi sarà la ‘punta’. Le caratteristiche della corsa potrebbero premiare Jonas Vingegaard, ma la stella dovrebbe essere Primoz Roglic e, soprattutto, in rossa c’è un grande scalatore come Sepp Kuss. Tatticamente sempre molto decisi, sapranno sciogliere questo dubbio fra i big? Evenepoel dovrà difendersi, da tenere d’occhio Almeida e Mas.