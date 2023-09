Vuelta di Spagna, Alberto Dainese brucia in volata Filippo Ganna: la classifica generale

SportFair

E’ andata in archvio anche la 19ª tappa della Vuelta di Spagna, la La Baneza – Iscar di 177 km. Successo del corridore italiano del Team DSM-Firmenich, Alberto Dainese in grado di trionfare in volata sul connazionale Filippo Ganna della Ineos Grenadiers. Terzo posto per l’olandese della EF Education Easy-Post, Marijn Van Den Berg.

Brutta caduta per la maglia verde Kaiden Groves e costretto a rinunciare alla volata. Lo statunitense della Jumbo Visma, Sepp Kuss, difende senza problemi la maglia rossa.

I risultati della 19ª tappa

Alberto Dainese (ITA/DSM) 3h42’09” Filippo Ganna (ITA/IGD) s.t. Marijn Van Den Berg (OLA/EF) s.t. Davide Cimolai (ITA/COF) s.t. Ivan Garcia Cortina (SPA/MOV) s.t. Maurice Ballerstedt (GER/ALP) s.t. Lewis Askey (GBR/GFJ) s.t. Hugo Hofstetter (FRA/ARK) s.t. Fernando Barcelo (SPA/CAJ) s.t. Jonas Koch (GER/BOH) s.t.

La classifica generale

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 69h 14′ 04″ Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) + 00’17” Primoz Roglic (Jumbo Visma) + 01’08” Juan Ayuso (UAE Emirates) + 04’00” Mikel Landa (Bahrain Victorious) + 04’19” Enric Mas (Movistar) + 04’30” Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) + 07′ 37″ Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) + 08′ 35″ Joao Almeida (UAE Emirates) + 10’34” Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) +12’34”