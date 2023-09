Vuelta di Spagna, Cartagena-Collado de la Cruz de Caravaca: percorso e favoriti

SportFair

Tappa di chiusura della prima settimana della Vuelta di Spagna, la numero 8 dell’edizione 2023. Si parte da Cartagena e si chiude a Collado de la Cruz de Caravaca dopo 184.5 km. Domani previsto il primo giorno di riposo. Scopriamo il percorso e i favoriti della frazione odierna.

Il percorso

Tappa con arrivo in salita. La prima parte del tracciato è tranquilla, con 50 km pianeggianti. La prima salita è il GPM di prima categoria di Puerto Casas de la Marina la Peridz (12.1 km al 4.9% di pendenza media). Saliscendi fino al tratto finale, anticipato dal traguardo volante con abbuoni. L’ultima fatica è l’Alto Caravaca de la Cruz (8.2 km al 5.4% di pendenza media con punte del 10.5%).

I favoriti

Gli arrivi in salita chiamano sempre i big all’azione, ma la scalata di oggi non appare impossibile. La Jumbo-Visma, del terzetto Kuss, Roglic, Vingegaard potrebbe risparmiare energie in vista della seconda settimana. Curiosità per quello che farà Remco Evenepoel. Ayuso e Almeida della UAE Emirates potrebbero approfittarne.