Vuelta di Spagna 2023, la tappa di oggi La Baneza-Iscar: percorso e favoriti

La Vuelta di Spagna 2023 si avvia alla conclusione. Terzultima tappa, quest’oggi, della grande corsa iberica. La frazione numero 19 parte da La Baneza e termina a Iscar: una tappa tranquilla che precede l’ultimo arrivo in salita previsto domani. Scopriamo insieme percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Il tracciato odierno è lungo 177.1 km e non presenta difficoltà altimetriche. Si tratta di un percorso totalmente pianeggiante nel quale non saranno presenti GPM. Prevista una volata nel finale.

I favoriti

Kaden Groves parte come favorito numero 1, visti i successi già ottenuti in volata in questa Vuelta. Da tenere d’occhio anche Juan Sebastian Molano. Gli italiani Dainese e Ganna possono dire la loro.