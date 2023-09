Vuelta di Spagna, el rayo Ganna: trionfo a cronometro a Valladolid

SportFair

Era uno dei favoriti della vigilia e non ha deluso le attese. Filippo Ganna vince la 10ª tappa della Vuelta di Spagna confermandosi uno dei migliori cronoman del momento. Dopo il giorno di riposo osservato ieri, i ciclisti erano chiamati a lottare contro il tempo nelle frazione corsa all’interno di Valladolid.

Un tracciato lungo 25.8 km, totalmente pianeggianti con un piccolo strappo posto dopo 7 km, lungo 500 metri al 7% di pendenza media. Niente di impossibile per gli specialisti come Ganna che ha timbrato il proprio tempo in 27’39”. Secondo posto per Evenepoel +16” davanti a Roglic +36”. Delude Vingegaard, 10° a +1’18”.

Classifica generale Vuelta di Spagna

Kuss 35H 52:38 Soler +36 Evenepoel +1’09” Roglic +1’36” Martinez +2’02” Akneuda +2’16” Vingegaard +2’22” Ayuso +2’25” Mas +2’50” Vlasov +3’14”