Volley, buone notizie per Simone Anzani: arriva l’idoneità sportiva

Arrivano buone notizie per Simone Anzani. Il pallavolista dell’A.S. Volley Lube si è sottoposto, nella giornata di oggi, a degli accertamenti in merito al problema cardiaco che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Allarme rientrato, Anzani ha ottenuto l’idoneità sportiva!

Il comunicato dell’A.S. Volley Lube

“A.S. Volley Lube comunica che Simone Anzani, centrale biancorosso e della Nazionale Italiana, oggi in tarda mattinata ha effettuato un test sotto sforzo al Centro di Medicina dello Sport dell’Acqua Acetosa di Roma. Gli accertamenti hanno dato esito positivo per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica. In settimana l’atleta si unirà al gruppo cuciniero in palestra.

La reazione del direttore generale biancorosso Beppe Cormio non si è fatta attendere. “Sono davvero felice – ha dichiarato il dg –, non solo per il contributo che Anzani darà anche quest’anno alla Cucine Lube Civitanova, ma soprattutto sul piano personale. In questo periodo l’ho visto davvero soffrire. Immagino le paure, i timori e i mille pensieri nella sua testa fino a questa mattina. La prima soddisfazione è per il suo sollievo“.