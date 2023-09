Volley femminile, la Turchia per la prima volta sul tetto d’Europa

SportFair

Dopo la deludente sconfitta dell’Italia per il terzo/quarto posto contro l’Olanda, si è giocata anche la finale tra Serbia e Turchia. La finalissima è stata combattuta e si è conclusa al quinto set. Dopo due argenti e tre bronzi, la Turchia è riuscita a salire sul tetto d’Europa.

La finale di Bruxelles dell’EuroVolley si è conclusa a favore di Vargas e compagne, in grado di imporsi in rimonta 3-2 (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) la Serbia campione del mondo in carica.

Il primo set è a favore della Serbia, poi la risposta della Turchia. La Serbia torna avanti, poi la grande reazione della Turchia che chiude 2-3.