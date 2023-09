Europei ciclismo, immagini shock: casco rotto e volto ricoperto di sangue, la caduta di Stefan Kung | VIDEO

SportFair

Scene spaventose dai Campionati Europei di ciclismo di Drenthe 2023. Nella giornata di ieri, durante la quale è andata in scena la cronometro maschile elite, si è registrata una spaventosa caduta.

Lo svizzero Stefan Kung a causa di un errore si è scontrato con le recinzioni che delimitavano il percorso della gara, sbattendo ad altissime velocità. Un impatto fortissimo quello del 29enne, arrivato al traguardo in condizioni impressionanti: immagini fortissime, quelle di Kung, col casco spaccato in due e la divisa ed il volto insanguinati.

Kung, che non ha smesso di pedalare dopo la brutta caduta, ha chiuso la sua gara all’11° post, a 1’29” dal vincitore Tarling.

Aggiornamento sulle condizioni di Stefan Küng

La Groupama-DFJ, squadra di Stefan Kung, ha pubblicato sui social media il referto medico del ciclista svizzero: “dopo la caduta nella finale del Campionato Europeo di cronometro, lo svizzero ha riportato un trauma cranico non complicato, una frattura dell’osso malare e una frattura dell’osso della mano che non necessitava di un intervento chirurgico immediato. È rimasto sotto sorveglianza in ospedale, ma potrà tornare a casa. Purtroppo la sua stagione è finita. Date le circostanze, Stefan tiene a sottolineare che le sue condizioni generali sono buone”.