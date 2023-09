GP Singapore, Verstappen fuori nel Q2 delle qualifiche: team radio furioso

SportFair

Incredibile quanto accaduto nel sabato del GP di Singapore. Max Verstappen, bi-campione in carica di Formula 1 e autentico dominatore della stagione attuale, è fuori nel Q2 delle qualifiche. E non ha avuto alcun problema di natura elettronica, meccanica o incidenti. Ben 10 piloti hanno fatto meglio di lui, fra i quali il giovanissimo Liam Lawson, sostituto di Daniel Ricciardo in AlphaTauri, che lo ha eliminato.

Ovviamente, Max Verstappen non l’ha presa bene. Nervosissimo per tutto il weekend, il pilota olandese ha rivolto un durissimo messaggio radio al team dopo l’esclusione: “non so se lo avete visto, ma è stato fottutamente scioccante, un’esperienza assolutamente scioccante“. Eliminato anche Sergio Perez, 13°. La vittoria di domani appare un miraggio fra difficoltà nei sorpassi, prestazioni difficili e la partenza dall’11ª casella: svanisce la possibilità di en plein per la Red Bull?