US Open, i risultati: Sinner ok contro Wawrinka, sfiora l’impresa Bronzetti

SportFair

E’ una giornata importante per i colori italiani agli US Open. Dopo l’impresa di Arnaldi contro Norrie, si sono registrate altre soddisfazioni dai tennisti azzurri. Continua la corsa di Jannik Sinner, punta di diamante del tennis italiano. Il 22enne si è imposto contro l’esperto Wawrinka e la sfida si è conclusa in tre ore.

Partenza sprint di Sinner che vince il primo set con il punteggio di 3-6. Nel secondo set si registra la reazione dello svizzero, in grado di vincere 6-2. Nel terzo e quarto set l’azzurro si è confermato in grande spolvero e il 4-6, 2-6 ha dimostrato la superiorità. Agli ottavi sfida al vincente tra Zverev e Dimitrov.

In campo femminile sfiora l’impresa Lucia Bronzetti, capace di mettere in difficoltà la netta favorita Zheng. La cinese vince con il punteggio di 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) e stacca il pass per gli ottavi.