US Open, Djokovic ‘riattacca’ Shelton: il gesto del telefono è virale | VIDEO

Nella serata di ieri è andata in scena la prima delle semifinali degli US Open 2023 fra il giovane americano Ben Shelton e Novak Djokovic. Una sfida tanto attesa dal pubblico statunitense fra il talentino che ha entusiasmato i tifosi di casa per tutto il torneo e Novak Djokovic che beh… è sempre Novak Djokovic.

L’incontro è stato quasi a senso unico: 3-6 / 2-6 nei primi due set, più combattuto il terzo vinto dal tennista di Belgrado al tie-break 4-7. Al termine del match, un gesto fatto da Djokovic è diventato virale: il serbo ha mimato la risposta a una telefonata alla quale ha riattaccato il telefono stizzito.

Il motivo? Nole ha imitato l’esultanza di Ben Shelton che, nel match dei quarti di finale aveva, a sua volta, mimato una sorta di telefonata, quasi a dire ‘è arrivato il mio momento’. Djokovic lo ha rimesso al suo posto.

Novak Djokovic hangs up the phone on Ben Shelton after beating him at the US Open. 📞🥶 pic.twitter.com/aTnjVFDWHY

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023