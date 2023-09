US Open, Djokovic commovente: l’omaggio a Kobe Bryant | VIDEO

SportFair

Era il favorito della vigilia e ha rispettato le attese. Novak Djokovic ha vinto il 4° US Open della sua carriera superando nettamente in finale Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3 7-6, 6-3. Per il campione serbo è arrivato lo Slam numero 24 della carriera, un numero che per Nole ha un significato davvero particolare.

Al termine del match Djokovic ha tirato fuori una maglietta celebrativa, non per festeggiare il proprio trionfo, ma per omaggiare chi del numero 24 ha fatto una vera e propria religione: Kobe Bryant. Il campione dei Lakers, tristemente scomparso in un incidente in elicottero, era molto amico di Djokovic e per questo motivo il tennista ha voluto ricordare la sua memoria con una maglia particolare.

“Ho pensato di realizzare questa t-shirt circa una settimana fa – racconta Djokovic mentre indossa una maglietta azzurra con una sua foto in compagnia di Bryant e la scritta ‘Mamba Forever‘ – ma non ne ho parlato con nessuno. Io e Kobe eravamo buoni amici, abbiamo parlato tantissimo di cosa vuol dire avere una mentalità vincente e lui mi è stato vicinissimo quando stavo attraversando un momento difficile per via del mio infortunio, lavorando duro per cercare di tornare al top. È stata una delle persone su cui ho potuto fare più affidamento, era sempre presente per ogni tipo di consiglio e di aiuto, da vero amico.

Per cui, quando è occorsa la tragedia in cui ha perso la vita insieme a sua figlia ho sofferto davvero tantissimo e allora ho pensato al n°24, il numero che indossava sulla maglia quando è diventato una leggenda per i Lakers e per il basket in tutto il mondo, e ho pensato che potesse essere un gesto carino e simbolico ricordarlo così per tutte le cose che ha fatto“.