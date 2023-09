US Open, Alcaraz è troppo forte: Arnaldi si ferma agli ottavi di finale

SportFair

Si è fermato agli ottavi di finale lo straordinario percorso di Matteo Arnaldi agli US Open. Come da pronostico il tennista italiano è stato sconfitto da Carlos Alcaraz, numero uno al mondo. La sfida si è conclusa in poco meno di due ore e il numero 61 Atp saluta la competizione a testa altissima.

La sfida degli ottavi di finale si è conclusa a favore dello spagnolo sul risultato di 3-0 (6-3, 6-3, 6-4). Arnaldi è stato un grande protagonista soprattutto nel terzo set e il break conquistato rappresenta un segnale sulla competitività dell’azzurro. Ai quarti Alcaraz dovrà vedersela contro il vincente tra Zverev e Sinner.