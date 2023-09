I tradimenti di Gigi Buffon: i retroscena di Alena Seredova sul calcio

SportFair

Alena Seredova svela nuovi retroscena sul matrimonio con Gigi Buffon. La showgirl ha trovato un nuovo amore e il rapporto con Alessandro Nasi continua a gonfie vele. Ai microfoni di Harper’s Bazar Alena Seredova ha svelato i dettagli sui tradimenti dell’ex portiere della Juventus.

“Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli”.

Sul nuovo partner: “avevo un’idea chiara… E poi, poco dopo, ho incontrato Alessandro. Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta… Ci siamo innamorati l’uno dell’altra e del fatto che stiamo bene insieme. Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana. . . Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate”.