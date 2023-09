Tonfo Italia in Coppa Davis: Musetti ko contro il n.158 Diallo

SportFair

Un vero e proprio tonfo dell’Italia in Coppa Davis contro il Canada. Dopo il ko di Sonego contro il numero 200 al mondo, si è registrato il ko anche di Lorenzo Musetti contro Gabriel Diallo, numero 158. Le prestazioni dei tennisti italiani non sono state all’altezza e la situazione si è complicata.

Dopo una prima parte equilibrata, il canadese piazza il primo break nel momento chiave del primo set e chiude 7-5. Nel secondo set si registra un solo break, a favore del canadese sul 4-3 per il definitivo 6-4.

Infine in campo il doppio con la vittoria della coppia Galarneau-Pospisil contro Bolelli-Arnaldi (6-7, 6-4, 7-6). Netto 3-0 del Canada. La situazione dell’Italia è in salita e non potrà permettersi altri passi falsi contro Svezia e Cile.