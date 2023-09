Tiro a volo, l’Italia chiude gli Europei con il botto: il bilancio complessivo

SportFair

Due medaglie d’oro e due Titoli di Campioni Europei chiudono la Rassegna Continentale di Osijek (CRO) per gli Azzurri di Skeet del Direttore Tecnico Andrea Benelli, impegnati oggi nella gara a squadre.

Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) hanno chiuso le qualificazioni in prima posizione con il punteggio di 219/225 e nel medal match per l’oro e l’argento hanno regolato con un secco e chiarissimo 6-0 il team della slovacchia, meritandosi il titolo di Campionesse Europee a Squadre.

Non da meno sono stati Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN). La loro scalata alla vetta del podio è stata meno semplice. Dopo aver chiuso le qualificazioni al secondo posto con 218/225 alle spalle del team della Repubblica Ceca, nel duello finale gli azzurri hanno dovuto misurarsi con gli avversari utilizzando tutte le energie a loro disposizione. Nella lunga finalissima le due squadre si sono praticamente eguagliate, ma i nostri hanno trovato il guizzo decisivo per agguantare l’oro ed il Titolo Continentale con il punteggio di 6-4.

Al Direttore Tecnico Andrea Benelli abbiamo chiesto un bilancio generale di questo Campionato Europeo: “sicuramente positivo, anche se non abbiamo centrato l’obiettivo principale, ovvero quella della conquista dell’ultima Carta Olimpica per Parigi 2024. Siamo saliti su tutti i podi con l’argento ed il bronzo individuali, il bronzo nel Mixed e le due d’oro odierne con le Squadre. Questi due Titoli Continentali hanno sugellato una trasferta impegnativa che le mie ragazze ed i miei ragazzi hanno affrontato con il massimo dell’impegno ed a loro va il mio grazie più sincero. Abbiamo dimostrato che il lavoro fatto sino ad oggi era nella giusta direzione. Ora ci riposeremo un po’, ma abbiamo già chiara la necessità di riprendete al più presto il lavoro in preparazione degli appuntamenti della prossima stagione, in primis quello Olimpico”.

L’Italia chiude con 5 medaglie: due d’oro (gara a squadre maschile, gara a squadre femminile), due d’argento (gara mista, Diana Bacosi) e una di bronzo (Tammaro Cassandro).