Tennis, ranking ATP stravolto dopo gli US Open: crolla Berrettini

Il lunedì dopo ogni Slam è tempo di bilanci. Il day after degli US Open, ultimo torneo Major presente in calendario, porta con sè un ranking ATP con grandi stravolgimenti in classifica. La prima novità riguarda la vetta con Novak Djokovic che ritorna a sedersi sul trono, dopo il successo di ieri, scavalcando Alcaraz.

Rientra in top 10, occupando proprio la 10ª posizione, Alexander Zverev. Scivola in settimana posizione Sinner, mentre restano stabili Musetti (18°) e Sonego (38°). Arnaldi entra in top 50 (47°), mentre Berrettini perde 30 posizioni (66°).

Ranking ATP

Djokovic 11795 Alcaraz 8535 Medvedev 7280 Rune 4710 Tsitsipas 4615 Rublev 4515 Sinner 4465 Fritz 3955 Ruud 3560 Zverev 3030

Gli italiani in top 100

18° Musetti 1925

38° Sonego 1140

47° Arnaldi 999

66° Berrettini 832